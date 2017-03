Mann bei dreistem Raub in Fotostudio leicht verletzt

Bei einem dreisten Raubüberfall auf ein Fotostudio in Berlin-Neukölln ist ein 34-jähriger Mann verletzt worden. Nachdem ein Unbekannter das Geschäft am Montagnachmittag betreten hatte, fragte er dem Opfer zufolge nach dem WC und rief wenig später den Angestellten wegen eines angeblichen Wasserschadens herbei. Dann sprühte der etwa 25 Jahre alte Räuber dem Mann Reizgas ins Gesicht und floh mit Beute in unbekanntem Umfang. Als der Angestellte seinen Peiniger an der Flucht hindern wollte, trat und schlug dieser auf ihn ein, bevor er entkommen konnte. Der leicht Verletzte sei in einer Klinik ambulant behandelt worden, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Letzte Änderung: Dienstag, 7. März 2017 15:00 Uhr

Quelle: dpa

