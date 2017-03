dpa

28-Jähriger bei Autounfall in Neukölln schwer verletzt

Ein 28-jähriger Fußgänger hat bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln schwere Verletzungen erlitten. Der Mann wurde am Montagabend auf dem Kottbusser Damm von einem Auto erfasst, als er zwischen Sanderstraße und Lachmannstraße plötzlich die Fahrbahn betrat. Der Verunglückte wurde mehrere Meter durch die Luft geschleudert, wie die Polizei am Dienstag weiter berichtete. Ein Notarzt versorgte ihn und brachte ihn in eine Klinik. Laut Zeugenaussagen soll die 21-jährige Autofahrerin ohne Licht gefahren sein.

