Schwarzfahrer bedroht Reisende im Intercity nach Magdeburg

Bundespolizisten haben im Magdeburger Hauptbahnhof einen Schwarzfahrer festgenommen, der in einem Zug zwei Männer mit dem Tod bedroht haben soll. Die Bundespolizei war am frühen Dienstagmorgen alarmiert worden, weil der 31-Jährige im Intercity aus Berlin ohne gültigen Fahrschein fuhr und sich uneinsichtig zeigte. Ein Atemalkoholtest im Hauptbahnhof ergab einen Wert von 2,6 Promille, wie Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Zwei Reisende teilten den Beamten mit, der Mann habe sie im Zug verbal bedroht. Den 31-Jährigen erwarten nun Strafverfahren wegen Leistungserschleichung und Bedrohung.

Letzte Änderung: Dienstag, 7. März 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

