Autodieb fährt sich auf Koppel fest

Die Flucht eines Autodiebs in der Uckermark ist auf einer Koppel bei Gartz geendet. Als die Gemeinsame Operative Fahndungsgruppe von Zoll, Bundes- und Landespolizei die Fahrer eines Geländewagens am Montag stoppen wollte, so ein Sprecher am Dienstag, machte der Fahrer kehrt und versuchte über eine Viehweide zu flüchten. Doch das war für den Wagen zuviel. Er blieb stecken und die Handschellen klickten. Unweit des Festnahmeorts stoppten Bundespolizisten einen zweiten Fahrer, der ebenfalls mit einem gestohlenen Wagen unterwegs war. Ersten Ermittlungen zufolge war der SUV nordöstlich von Hamburg in Pinneberg als gestohlen gemeldet.

Letzte Änderung: Dienstag, 7. März 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

