Mehr Geld für Sanierung Berliner Sportstätten

Für die Sanierung von Sportstätten in Berlin steht in diesem Jahr mehr Geld zur Verfügung. Das entsprechende Förderprogramm wird um 4,5 Millionen Euro auf 18 Millionen Euro aufgestockt, teilte Innen- und Sportsenator Andreas Geisel (SPD) nach der Senatssitzung am Dienstag mit. Knapp ein Drittel der Mittel ist demnach für Projekte in sozial belasteten Stadtquartieren sowie für Maßnahmen zur Energieeinsparung vorgesehen. Den Sanierungsbedarf - gerechnet über einen Zeitraum von vier Jahren - bezifferte Geisel auf rund 172 Millionen Euro. Dies zeige deutlich, dass das Sportanlagensanierungsprogramm fortgeführt werden müsse.

Letzte Änderung: Dienstag, 7. März 2017 14:30 Uhr

