Köpenicker SC mit Pre-Playoff-Auftakt in Aachen

Die Volleyball-Frauen des Köpenicker SC wollen in den Pre-Playoffs gegen die Ladies in Black Aachen zum zweiten Mal in Folge das Viertelfinale der Deutschen Meisterschaft erreichen. Der Neunte der Hauptrunde muss dabei am Mittwoch (19.30 Uhr) nach 650 Kilometer langer Anreise zunächst beim Achten antreten. Am Samstag folgt Spiel zwei in der Berliner Hämmerling-Halle und am 15. März stünde die dritte Partie an, in der Aachen erneut Heimrecht hätte.

Aachen ist der Favorit in diesem Duell, aber Köpenick tritt nicht chancenlos an. Allerdings müssen die Berlinerinnen auf die im letzten Hauptrunden-Match gegen Vilsbiburg (2:3) am Knie verletzte Julia Hero verzichten. In den beiden bisherigen Saisonspielen wurden die Siege geteilt: Der KSC gewann zu Hause mit 3:2, Aachen revanchierte sich mit 3:0.

Letzte Änderung: Dienstag, 7. März 2017 12:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen