Mehr Gewerbeanmeldungen in Berlin

Erstmals seit vier Jahren ist die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Berlin wieder leicht gestiegen: Im vergangenen Jahr wurden 42 443 Unternehmen gegründet, rund 300 mehr als 2015, wie das Statistikamt Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Frauen meldeten 29,9 Prozent der Gewerbe an, 2015 waren es noch 30,5 Prozent.

Die wichtigsten Branchen bleiben der Handel und das Baugewerbe, wo allerdings weniger Betriebe an den Start gingen als noch 2015. In beiden Bereichen meldeten Unternehmer zugleich auch am meisten Betriebe ab. Insgesamt belief sich die Zahl der Gewerbeabmeldungen 2016 auf 34 819, ein Anstieg um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Letzte Änderung: Dienstag, 7. März 2017 12:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen