Müggelturm ist nach 20 Jahren wieder geöffnet

Nach zwei Jahrzehnten Dornröschenschlaf steht Müggelturm in Berlin-Köpenick wieder für Ausflügler offen. Wie der Immobilienunternehmer Matthias Große am Dienstag mitteilte, habe er am Freitag die Schankerlaubnis für die Gaststätte «Müggelturm-Baude» im Untergeschoss des Gebäudes erhalten. Dort gebe es jetzt wieder Kaffee, Kuchen oder ein kühles Bier.

Seit Ende des 19. Jahrhunderts ist der Turm ein beliebtes Ausflugsziel, zu Hochzeiten kamen 240 000 Besucher im Jahr. Doch seit 20 Jahren lag der Gastronomie-Betrieb lahm, lange gab es Streit um Investoren und Baugenehmigungen.

«Es ist ein großer Erfolg, dass wir den ersten Schritt abgeschlossen haben», sagte Große. Nun will er das komplette Areal des denkmalgeschützten Müggelturms sanieren. Mit der Baugenehmigung rechnen die Beteiligten in den kommenden Monaten.

