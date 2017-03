dpa

Polizei räumt Bahnhof Potsdam: Züge fahren durch

Die Polizei hat am Dienstag den Hauptbahnhof in Potsdam geräumt. Hintergrund sei die Suche nach einem gefährlichen Gegenstand, teilte die zuständige Bundespolizeidirektion in Berlin mit. Der Bahnverkehr halte derzeit nicht am Hauptbahnhof. Fahrgäste in S-Bahnen werden gebeten, bereits am Griebnitzsee auszusteigen. Nähere Einzelheiten lagen zunächst nicht vor.

Letzte Änderung: Dienstag, 7. März 2017 12:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen