Bahnhof Potsdam nach Drohung geräumt<. Polizei ermittelt

Der Hauptbahnhof in Potsdam ist am Dienstag nach einer Drohung mit radioaktivem Material geräumt worden. In einer Mail an eine Sicherheitsfirma im Bahnhof sei damit gedroht worden, dass radioaktive Substanzen in einem Schließfach seien, teilte die Polizei mit. Spezialisten der Feuerwehr untersuchten daraufhin in Schutzausrüstung das Gebäude und die Schließfächer. Nachdem keine erhöhten radioaktiven Werte gemessen wurden, endete die Räumung.

Während der Untersuchung hielten keine Züge im Bahnhof, die Fahrgäste der S-Bahn mussten vorzeitig aussteigen. Auch Busse und Straßenbahnen waren von den Absperrungen betroffen. Die Polizei ermittelt jetzt wegen Androhung einer Straftat und Störung des öffentlichen Friedens.

Letzte Änderung: Dienstag, 7. März 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

