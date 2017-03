Peta fordert Zuchtstopp für Eisbären in Zoos

Nach dem Tod des Eisbärenjungen Fritz im Berliner Tierpark hat die Tierschutzorganisation Peta einen Zuchtstopp für Eisbären in Zoos gefordert. «Die Haltungsbedingungen in Zoos sind derart unnatürlich, dass ein großer Teil der Eisbärenbabys die ersten Monate nicht überlebt», erklärte Peta am Dienstag. Dies geschehe teils aufgrund mangelhafter Haltungsbedingungen, teils aufgrund schwerer Verhaltensstörungen der Muttertiere.

Alle Eisbären in deutschen Zoos litten an Verhaltensauffälligkeiten, weil sie zu wenig Bewegungsmöglichkeiten hätten, stellte Peta fest. Eisbärenbabys würden «rein aus Marketing- und Profitgründen» gezüchtet. «Auf das Wohl der Tiere wird dabei keine Rücksicht genommen.»

Quelle: dpa

