Streiks an Flughäfen werden halben Tag vorher angekündigt

Die Gewerkschaft Verdi will mögliche Streiks an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld einen halben Tag vorher ankündigen. Das gelte aber nur, wenn die Arbeitgeber keine Streikbrecher organisieren, sagte ihr Sprecher Andreas Splanemann am Dienstag bei 105,5 Spreeradio. «Sollte das der Fall sein, ist eine Vorankündigung von Streiks nicht möglich.» Von Mittwoch an drohen an den Flughäfen in der Hauptstadt unbefristete Streiks beim Bodenpersonal. Am Dienstagabend wollte die Tarifkommission über das Vorgehen entscheiden. Die Beschäftigten hatten sich mit großer Mehrheit für den Arbeitskampf ausgesprochen.

Letzte Änderung: Dienstag, 7. März 2017 11:00 Uhr

