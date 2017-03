dpa

Mittwoch kein Streik in Tegel und Schönefeld

Passagiere an den Berliner Flughäfen Tegel und Schönefeld müssen sich an diesem Mittwoch noch nicht auf einen Streik einstellen. Die Gewerkschaft Verdi gab den Arbeitgebern am Dienstagabend einen weiteren Tag Zeit, ein besseres Angebot für das Bodenpersonal abzugeben. Hintergrund ist der Tarifkonflikt für die rund 2000 Beschäftigten. In einer Urabstimmung hatten sich die Gewerkschaftsmitglieder vergangene Woche mit großer Mehrheit für einen unbefristeten Streik ausgesprochen.

«Wir werden einen Streik einen halben Tag vorher ankündigen», bekräftigte Verdi-Landesbezirksleiterin Susanne Stumpenhusen. «Wir gehen damit verantwortungsvoll um.» Die Gewerkschaft fordert bei einer Vertragslaufzeit von zwölf Monaten einen Euro mehr pro Stunde sowie bessere Aufstiegsmöglichkeiten für die Beschäftigten.

Die Arbeitgeber hatten nach der Urabstimmung ein neues Angebot vorgelegt und sich nach eigenen Angaben «enorm bewegt». «Daher sind wir entsetzt, wie schnell die Gewerkschaft diese Offerte vom Tisch gewischt hat», sagte ein Sprecher. Nach Verdi-Angaben war das Angebot aber noch weit von den Forderungen entfernt. «Daher ist im Augenblick leider keine Lösung des Tarifkonfliktes in Sicht», erläuterte Verhandlungsführer Enrico Rümker.

