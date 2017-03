Netzhoppers erwarten «enge Kiste» gegen Rottenburg

Zwei Siege in maximal drei Spielen brauchen die Netzhoppers KW-Bestensee, um sich in den Pre-Play-offs der Volleyball-Bundesliga gegen den TV Rottenburg durchzusetzen. Die Brandenburger eröffnen die Serie Best of three am Mittwoch (1900 Uhr) mit einem Heimspiel. «Das wird eine enge Kiste», vermutet Netzhoppers-Manager Arvid Kinder. Die Hauptrunde beendeten beide Mannschaften als Tabellennachbarn, die Brandenburger waren als Achter einen Rang und vier Punkte besser als der Gegner.

Vor elf Tagen standen sich beide Mannschaften am vorletzten Spieltag der Bundesliga-Hauptrunde in Bestensee gegenüber. Es war ein denkwürdiges Spiel. Die Netzhoppers gewannen im Tiebreak mit 15:10, obwohl sie anfangs fast unaufholbar mit 1:7 zurückgelegen hatten. «So etwas habe ich in meiner langen Trainerlaufbahn noch nicht erlebt», staunte Netzhoppers-Coach Mirko Culic hinterher.

Seit Anfang der Woche steht den Netzhoppers auch ihr US-Zuspieler Taylor Hammond nach überstandener Lungenentzündung wieder zur Verfügung. «Der brennt auf einen Einsatz», berichtet Mannschaftskollege Iven Ferch. Allerdings hat Hammond noch erheblichen Trainingsrückstand.

