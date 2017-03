CDU-Generalsekretär: Externer Sachverstand für BER

Der Berliner CDU-Generalsekretär Stefan Evers hat eine Besetzung des Aufsichtsrates der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg mit externen Fachleuten statt mit Politikern gefordert. «Die Berliner Senatoren und auch Herr Müller haben den Aufsichtsrat verlassen, alle Berliner Aufsichtsratsmandate sind neu zu besetzen», sagte Evers am Dienstag dem Sender 105'5 Spreeradio.

Dies sei nun eine Chance, Sachverstand von außen in das Kontrollgremium für den Hauptstadtflughafen BER zu holen. Die CDU werde bei der Sitzung im Abgeordnetenhaus an diesem Donnerstag eine entsprechenden Antrag stellen. «Das wäre zumindest eine Chance in diesen Tagen, von der ein starkes Signal ausgehen könnte, in Zukunft die Einmischung der Politik in dieses Projekt zu reduzieren», meinte Evers.