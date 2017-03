Staatssekretär will oberster BER-Aufseher werden

Ein neuer Eröffnungstermin dürfte nicht vor dem Sommer genannt werden. Dann will der neue Chef erstmal sagen, wann der Bau fertig ist. Unterdessen braucht das Unternehmen einen neuen Chefkontrolleur.

Berlin (dpa/bb) - Nach dem Personalkarussell am Großflughafen BER braucht das Milliardenprojekt einen neuen Chefaufseher im Aufsichtsrat. Am Dienstag warf Brandenburgs Flughafenkoordinator Rainer Bretschneider seinen Hut in den Ring. «Ich würde mich nicht verweigern», sagte er im RBB-Inforadio. Bretschneider war bislang schon Vize-Aufsichtsratschef.