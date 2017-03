Autofahrer stirbt auf Berliner Ring

Auf der Autobahn 10 nördlich von Berlin ist bei einem schweren Unfall ein Autofahrer getötet worden. Der Mann habe mit hoher Geschwindigkeit ein anderes Fahrzeug überholt, sei dann ins Schleudern gekommen und in einen Lastwagen vor ihm geprallt, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zu Dienstag. Der Mann wurde im Fahrzeug eingeklemmt und starb, nachdem Einsatzkräfte ihn aus seinem Wagen befreit hatten, noch an der Unfallstelle. Der Berliner Ring zwischen den Ausfahren Birkenwerder (Landkreis Oberhavel) und Mühlenbeck war in Richtung Osten rund eine Stunde gesperrt. Zur Identität des Toten machte die Polizei zunächst keine weiteren Angaben.

Letzte Änderung: Dienstag, 7. März 2017 05:20 Uhr

Quelle: dpa

