Eisbären rechnen sich in Playoffs Chancen aus

Die Eisbären Berlin sehen sich für das Playoff-Viertelfinale in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen die Adler Mannheim gerüstet. «Wir sind jetzt komplett, haben vier Angriffsreihen und können volles Tempo gehen», sagte Kapitän André Rankel vor dem ersten Match im Duell der beiden erfolgreichsten DEL-Teams heute in Mannheim. In der Hauptrunde enttäuschte der DEL-Rekordmeister aus der Hauptstadt mit Platz acht.

In den Pre-Playoffs schalteten die Berliner die Straubing Tigers aus und holten sich Selbstbewusstsein für das Kräftemessen mit Hauptrunden-Zweiten. Gespielt wird im Modus «Best Of Seven». Wer zuerst vier Siege hat, erreicht das Halbfinale. Am Freitag empfangen die Eisbären Mannheim in der Arena am Ostbahnhof.

