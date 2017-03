dpa

Vogelgrippe: Brandenburg hält an Stallpflicht fest

Brandenburg hält an seiner Stallpflicht für Geflügel wegen der Vogelgrippe fest. Eine Entspannung der Lage sei derzeit nicht in Sicht, teilte das Verbraucherschutzministerium am Montag in Potsdam mit. Nach wie vor breite sich die Seuche aus. Täglich träfen - bundesweit betrachtet - neue Meldungen von infizierten Wildvögeln ein. Dabei werde allerdings nur die Spitze des Eisbergs sichtbar, da nur ein Bruchteil der verendeten Wildvögel zur Untersuchung gelange, hieß es in einer Mitteilung am Montag.

Bisher wurden in Brandenburg 27 Fälle mit dem H5N8-Virus bei Wildvögeln registriert; 36 Tiere starben. Obendrein wurde das Virus in neun Zuchtbetrieben und zwei Tierparks nachgewiesen. Insgesamt 155 000 Tiere wurden in diesen Anlagen getötet.

