Vermummte greifen Fahrgäste in S-Bahn an

Unbekannte Täter haben drei Fahrgäste in einer Berliner S-Bahn brutal angegriffen. Die drei Opfer hatten am frühen Samstagabend schon beim Einsteigen am Alexanderplatz bemerkt, dass ihnen zwei Männer und eine Frau in die Bahn gefolgt waren. Kurz vor dem Ostkreuz vermummten sich die Täter und traten und schlugen unvermittelt auf die drei Fahrgäste ein. Ein Zeuge zog die Notbremse und rief die Polizei, wie am Montag mitgeteilt wurde. Am Bahnhof Nöldnerplatz flüchteten die Täter. Die drei Angegriffenen wurden leicht verletzt. Die Bundespolizei bittet weitere Zeugen um Hinweise. Sie fahndet wegen schwerer Körperverletzung nach dem Täter-Trio.

Ob hinter dem Angriff möglicherweise eine politische Motivation steht, also ob Neonazis gezielt Linke angriffen oder Linksextremisten auf Rechtsextremisten losgingen, konnte die Polizei nicht sagen.

Letzte Änderung: Montag, 6. März 2017 17:30 Uhr

Quelle: dpa

