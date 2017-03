Tierpark bestätigt: Eisbärenbaby Fritz tot

Das erst gut vier Monate alte Eisbärenbaby Fritz im Berliner Tierpark ist gestorben. Das teilte der Tierpark am Dienstag mit. Das Bärenjunge war zu Wochenbeginn an einer schweren Leberentzündung erkrankt. Zuerst hatte der rbb darüber berichtet.

Berlin (dpa/bb) - Es war der Anblick, vor dem sich wohl alle Pfleger der Tierparks Berlin gefürchtet hatten: Apathisch lag Fritz im Stall bei seiner Mutter Tonja, als Pfleger am Montagmorgen um acht Uhr nach ihm sahen. Das gut vier Monate alte Eisbärenbaby ist schwer krank. «Fritz hat eine massive Leberentzündung, das deutet auf eine ernsthafte Krankheit hin», sagte Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem am Montag. «Wir hoffen sehr, dass der kleine Eisbär wieder gesund wird. Wir sind alle sehr besorgt.»

Bereits am Sonntag hatte ein Tierarzt Fritz ein Antibiotikum und Antiparasitikum verabreicht, nachdem er sich auffällig ruhig verhalten hatte. Direktor Knieriem besuchte den kleinen Patienten am Nachmittag im Stall. Gegen Abend hatte sich sein Zustand jedoch stabilisiert, er trank sogar wieder bei der Mutter. Fritz, Sohn der siebenjährigen Tonja und des fünfjährigen Wolodja, ist das erste Eisbärenjunge im Tierpark Berlin seit 22 Jahren. Seine Geburt am 3. November und die ersten Fotos hatten die Berliner begeistert.