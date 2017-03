Jugendliche verprügeln couragierte Fahrgäste

Eine Gruppe Jugendlicher hat am S-Bahnhof Jannowitzbrücke zwei Männer krankenhausreif geprügelt. Die beiden hätten zuvor am Samstagabend in der S-Bahn eine Frau in Schutz genommen, die von der Gruppe beleidigt worden war, teilte die Bundespolizei am Montag mit. Als sie am Bahnhof ausstiegen, schlugen und traten die Jugendlichen auf die 29 und 31 Jahre alten Männer ein. Sie kamen mit Prellungen und Platzwunden ins Krankenhaus. Die Polizei konnte einen mutmaßlichen Angreifer, einen 16-Jährigen, festnehmen. Seinen Mittätern gelang die Flucht. Die Ermittler bitten nun Zeugen des Vorfalls, sich bei der Polizei zu melden.

Letzte Änderung: Montag, 6. März 2017 16:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen