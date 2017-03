Niemöller-Stiftung kämpft gegen Aufbau der Garnisonkirche

Der Kampf um den Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam wird seit Jahrzehnten erbittert geführt. Nun soll er im Herbst beginnen. Eine Initiative evangelischer Christen wendet sich vehement dagegen.

Potsdam (dpa/bb) - Mit einer zweitägigen Tagung will sich die kirchennahe Martin Niemöller Stiftung gegen den im Herbst geplanten Wiederaufbau der Garnisonkirche in Potsdam positionieren. «Wir wollen, dass der Wiederaufbau dieser Militärkirche nicht als regionales Thema wahrgenommen wird, sondern zeigen, dass es dabei um das Selbstverständnis der Evangelischen Kirche geht», sagte die Geschäftsführerin der Stiftung, Claudia Sievers, am Montag. Die Stiftung organisiert die Tagung zusammen mit der Initiative «Christen brauchen keine Garnisonkirche» am 18. und 19. März in Potsdam.