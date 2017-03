dpa

Buttersäure in Toilette von RE2: Reisende müssen aussteigen

In einer Toilette eines Regionalzugs von Berlin nach Cottbus haben Unbekannte Buttersäure versprüht. Der Zugbegleiter entdeckte am frühen Montag den Vorfall und schickte die Reisenden zunächst in andere Waggons, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Wegen des massiven Gestanks mussten am Bahnhof Cottbus dann alle Passagiere den Zug der Linie RE2 verlassen.

Da eine schnelle Reinigung nicht gelang, musste der gesamte Zug vorerst ausrangiert und zur Säuberung nach Eberswalde gefahren werden. Die betroffene Ostdeutsche Eisenbahn bezifferte den angerichteten Schaden auf einen hohen vierstelligen Euro-Betrag.

Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren gegen Unbekannt wegen versuchter Körperverletzung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung ein. Jetzt hoffen die Ermittler, über sichergestellte Videoaufnahmen die oder den Täter zu fassen.

Quelle: dpa

