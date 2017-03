Mehrere fremdenfeindliche Attacken in Templin

Die Stadt Templin (Uckermark) war am vergangenen Wochenende gleich mehrfach Schauplatz fremdenfeindlicher Attacken. Drei Asylbewerber wurden am frühen Sonntagmorgen von einer Gruppe Einheimischer tätlich angegriffen und zum Teil verletzt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Es habe sich ein Handgemenge entwickelt, bei dem die Asylbewerber mit Tritten und Schlägen traktiert worden seien. Ein 20-jähriger Flüchtling wurde verletzt.

Zuvor hatten Unbekannte den Angaben zufolge in der Nacht zum Samstag eine Templiner Asylunterkunft mit Pyrotechnik angegriffen. Die Täter sprengten mit Böllern die Haupteingangstür und beschädigten sie massiv. Menschen wurden nicht verletzt. Nahe dem Heim wurde in geringem zeitlichen Abstand auch ein Asia-Imbiss mit einem Böller attackiert. Das Fenster ging zu Bruch. Angaben zur Schadenshöhe oder zu den Tätern machte die Polizei in beiden Fällen nicht. Der polizeiliche Staatsschutz zog allgemein die Ermittlungen an sich.

Quelle: dpa

