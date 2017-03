Landtag in Potsdam lässt sich über Flughafen informieren

Potsdam (dpa/bb) - Landtagsabgeordnete in Brandenburg lassen sich am Dienstag über die jüngsten Entwicklungen beim geplanten Großflughafen BER unterrichten. Der Sonderausschuss BER werde an Dienstagnachmittag zu einer Sondersitzung zusammenkommen, teilte ein Sprecher am Montag mit. Die Sitzung sei bereits vergangene Woche beantragt worden. Am Montag wurde bekannt, dass der umstrittene Flughafenchef Karsten Mühlenfeld das Unternehmen vorzeitig verlässt. Die Länder Berlin und Brandenburg sowie der Bund sind Eigentümer.

Letzte Änderung: Montag, 6. März 2017 15:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen