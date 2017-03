dpa

Einzelhandel: Experten erwarten weitere Ladenschließungen

Experten rechnen im Brandenburger Einzelhandel mit einem Konsolidierungsprozess und weitereren Ladenschließungen, insbesondere im inhabergeführten Bereich. Als Ursache wird vor allem der wachsende Online-Handel gesehen. Dies ist Resultat einer von den märkischen Industrie- und Handelskammern (IHK) in Auftrag gegebenen Studie. Hierfür wurden rund 16 000 Geschäfte mit ihren Standorten und Sortimenten abgefragt und analysiert, wie ein IHK-Sprecher am Montag in Cottbus mitteilte.

Als weiterer Befund wurden riesige Verkaufsflächen ausgemacht, die deutlich über dem Bundesschnitt lägen. Meistens seien diese nach der Wende auf der grünen Wiese außerhalb der Ortszentren entstanden.

Dennoch ist für Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) der Einzelhandel im Land «gut aufgestellt». Allerdings gehe der Trend zu größeren Einheiten leider mit dem Rückzug des Einzelhandels aus kleineren Ortschaften und den Innenstädten zentraler Orte einher, erklärte sie. Mit gezielter Steuerung in der Raumordnung wolle sie einem Ausbluten entgegenwirken. Der Cottbuser IHK-Chef Wolfgang Krüger appellierte an Kommunen und den stationären Handel, sich auf die neue Lage einzustellen und sich den Herausforderungen zu stellen.

Letzte Änderung: Montag, 6. März 2017 14:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen