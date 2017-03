Leonard Carow setzt auf Mutter und schwärmt von Potsdam

Nachwuchsschauspieler Leonard Carow hat in geschäftlichen Dingen einen besonders kurzen Draht - seine Mutter ist auch seine Agentin. «Bei einem Beruf wie der Schauspielerei verschwimmen oft die Grenzen zwischen emotionalen und professionellen Entscheidungen. Und da ist es sehr hilfreich, schnell zwischen Mutter und Agentin switchen zu können», sagte der 22-Jährige der «Berliner Morgenpost» (Montag). Carow, Sohn des Künstlerpaars Katrin Bongard und Uwe Carow, wurde bei Goldenen Kamera am Samstag in Hamburg mit dem Nachwuchspreis ausgezeichnet.

Bei der Wahl seines Wohnorts hat sich der gebürtige Berliner für einen Kompromiss entschieden: «Ich wohne mittlerweile in Babelsberg, der Filmstadt, in einer Wohngemeinschaft», so der Schauspieler, der zuletzt in «Das Tagebuch der Anne Frank» und dem Oscar-nominierten Weltkriegsdrama «Gefährten» von Steven Spielberg zu sehen war. «Für mich war immer klar, dass ich in der Nähe von Berlin sein will. Aber Potsdam hat sich in den vergangenen Jahren sehr gewandelt und ist eine megacoole Stadt zum Leben und kreativen Arbeiten geworden.»