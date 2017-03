dpa

Raser in Charlottenburg gut 100 Stundenkilometer zu schnell

Mehr als 100 Km/h zu schnell ist ein Auto durch Berlin-Charlottenburg gerast. Der Fahrer sei am Sonntagnachmittag mit 183 Km/h auf der Stadtautobahn geblitzt worden, teilte die Polizei am Montag mit. Erlaubt ist an der Stelle maximal Tempo 80. Laut Polizei geht dem Raser bald ein Bußgeldbescheid über mindestens 1360 Euro zu. Dazu kommen zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

