Amtlich: Kreisreformgegner haben ausreichend Unterschriften

Die Gegner der Kreisreform in Brandenburg haben weitere Hürden genommen. Damit wird ein Volksentscheid immer wahrscheinlicher.

Potsdam (dpa/bb) - Die Gegner der Kreisreform in Brandenburg kommen weiter voran. Nach der Überprüfung durch den Landeswahlleiter haben sie genügend Unterschriften für ihre Volksinitiative gesammelt. Der Parlamentarische Beratungsdienst sieht die Initiative in einem Gutachten zudem als zulässig an.