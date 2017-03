dpa

SEK-Einsatz an Grundschule in Hellersdorf: Keine Gefahr

An der Schule am Rosenhain in Berlin-Hellersdorf ist am Montag aus bisher ungeklärter Ursache Alarm ausgelöst worden. Ein zu der Grundschule entsandtes Spezialeinsatzkommando (SEK) konnte jedoch keine Gefahr feststellen, wie die Polizei mitteilte. Die SEK-Beamten rückten mittags wieder ab. Die Behörden versuchten zu ermitteln, was den Alarm gegen 10:20 Uhr ausgelöst hatte. Berichte, wonach ein Schuss gefallen sein soll, bestätigte die Polizei nicht. Auch war zunächst unklar, ob der Alarm automatisch oder von einem Menschen ausgelöst wurde. Auch ein technischer Defekt komme infrage, hieß es. Zuerst hatte die «Berliner Morgenpost» über den SEK-Einsatz berichtet.

Letzte Änderung: Montag, 6. März 2017 12:40 Uhr

