CDU und AfD scheitern mit Wunsch nach mehr Videoüberwachung

Der Senat hat es erneut abgelehnt, den Behörden Befugnisse für eine ausgedehntere Videoüberwachung in Berlin zu verschaffen. Innen-Staatssekretär Torsten Akmann (SPD) wies entsprechende Forderungen von CDU und AfD am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses ab. Er betonte, dass Videokameras auf Straßen und Plätzen ein erheblicher Eingriff in das Recht der Menschen auf die Selbstbestimmung über persönliche Daten seien. Daher müsse die Verhältnismäßigkeit beachtet werden. Nötig seien sehr konkrete Bestimmungen für Überwachungseinsätze, deren zeitliche Begrenzung sowie Grenzen für die Nutzung der Daten. Die bestehenden Gesetze würden dafür ausreichen, sagte Akmann.

Senatsvertreter und der SPD-Innenpolitiker Frank Zimmermann kündigten erneut an, die Polizei könne künftig ganz bestimmte Plätze mit viel Kriminalität wie das Kottbusser Tor in Kreuzberg und den Alexanderplatz in Mitte mit Kameras überwachen.

