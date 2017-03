dpa

Kanzleramtschef Altmaier verurteilt Erdogans Nazi-Vergleich

Kanzleramtschef Peter Altmaier hat den Nazi-Vergleich des türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan als «absolut inakzeptabel» verurteilt. «Deutschland ist in puncto Rechtsstaatlichkeit, in puncto Toleranz und Liberalität nicht zu übertreffen», sagte der CDU-Politiker am Montag im ARD-«Morgenmagazin». Die Bundesregierung sei im ständigen Kontakt mit den Verantwortlichen in der Türkei. «Wir werden dafür sorgen, dass die Bedeutung und die ganze Problematik der Vorgänge der letzten Tage auch in Ankara erkannt und nachvollzogen wird», kündigte er an.

Wahlkampf-Auftritte türkischer Minister sollten grundsätzlich nicht verboten werden, betonte Altmaier. «Aber das muss nach Recht und Gesetz vorgehen. Das muss angemeldet werden, das muss überprüft werden.»

Erdogan hatte am Sonntag Deutschland «Nazi-Praktiken» vorgeworfen, weil Auftritte türkischer Minister hierzulande verboten worden waren - hauptsächlich wegen Sicherheitsbedenken. Erdogan strebt ein Präsidialsystem an, das seine Stellung erheblich stärken würde. An der Volksabstimmung dazu am 16. April können auch im Ausland lebende wahlberechtigte Türken teilnehmen, darunter rund 1,41 Millionen in Deutschland.

Letzte Änderung: Montag, 6. März 2017 09:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen