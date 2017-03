dpa

Berliner Staatssekretär könnte neuer Flughafenchef werden

Neuer Chef der Berliner Flughäfen wird möglicherweise der Staatssekretär der Senatskanzlei Engelbert Lütke Daldrup. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus dem Umfeld des Präsidialausschusses des Aufsichtsrats, der in Berlin tagt. «Man diskutiert noch, aber es läuft auf ihn hinaus», hieß es. Damit wären die Tage von Geschäftsführer Karsten Mühlenfeld am neuen Hauptstadtflughafen nach zwei Jahren gezählt. Er hatte den Aufsichtsrat verärgert, als er gegen den Willen der Kontrolleure den Bauleiter auf der Baustelle auswechselte.

Brandenburg will eine Lösung, die weitere Verzögerungen am Hauptstadtflughafen vermeidet. «Alle sind sich einig, dass eine zügige Inbetriebnahme des BER im Vordergrund stehen muss», sagte Regierungssprecher Florian Engels am Sonntag. Einer Ablösung von Mühlenfeld könne Brandenburg nur zustimmen, «wenn es eine fachlich qualifizierte direkte Nachfolge gibt». Wer auf den Manager folgen könnte, ist ungewiss.

Nach Informationen der RBB-«Abendschau» sind zunächst gehandelte auswärtige Anwärter auf den Spitzenposten inzwischen aus dem Rennen, während die beiden Aufsichtsräte Rainer Bomba, Verkehrsstaatssekretär beim Bund, und Engelbert Lütke Daldrup, Staatssekretär in der Berliner Senatskanzlei, weiterhin Chancen hätten.

Der Bund und das Land Berlin als Gesellschafter sind verärgert darüber, dass Mühlenfeld den Technikchef auf der Baustelle für den neuen Hauptstadtflughafen ausgewechselt hat. Miteigentümer Brandenburg hielt jedoch zunächst zum Airport-Chef.

Letzte Änderung: Montag, 6. März 2017 10:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen