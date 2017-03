dpa

Wanka gibt Zepter als Oldenburger Kohlkönigin ab

Bundesbildungsministerin Johanna Wanka (CDU) gibt am Montag das Zepter als Oldenburger Grünkohlkönigin ab. Nach einem Jahr im Amt wird beim traditionellen «defftig Ollnborger Gröönkohl-Äten» in Berlin turnusmäßig ein Nachfolger gesucht. Schon zum 60 Mal lädt die Stadt Oldenburg dazu ein. Dabei werden in der Berliner Landesvertretung Niedersachsens für rund 280 geladene Gäste bergeweise Grünkohl mit Pinkel, Kassler, Kochmettwurst und Speck aufgetischt. Die Veranstaltung wird seit 1956 ausgerichtet - zunächst jahrzehntelang in der damaligen Hauptstadt Bonn und seit 1998 in Berlin.

Letzte Änderung: Montag, 6. März 2017 06:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen