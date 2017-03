Nach Fund einer Babyleiche keine konkreten Hinweise

Nach dem schaurigen Fund einer Babyleiche im Kreis Gifhorn hat die Polizei noch keine konkreten Hinweise bekommen. «Es gibt noch keine heiße Spur», sagte ein Polizeisprecher am Montag. Die Ermittlungen könnten lange dauern: «Da ist viel von Zufällen und Glück abhängig.» Die Leiche des kleinen Jungen war am Samstag bei einer Müllsammelaktion in Knesebeck in einer Plastiktüte entdeckt worden. Der Verwesungszustand des Kindes war bereits weit fortgeschritten.

Die Polizei sucht in dem Ort mit Hilfe von Flugblättern nach Hinweisen von Zeugen. Wie der kleine Junge zu Tode kam, konnte bei einer ersten Obduktion nicht geklärt werden. Nun soll eine komplexe Gewebeuntersuchung dabei helfen, Todesursache und Todeszeitpunkt zu klären.

Letzte Änderung: Montag, 6. März 2017 08:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen