Bürger stimmen für Rathaus-Neubau in Bernau

Nach langem Hin und Her haben die Einwohner der Stadt Bernau (Barnim) bei Berlin für den umstrittenen Rathaus-Neubau gestimmt. Am Sonntag lehnten dem vorläufigen Endergebnis zufolge 60,47 Prozent den Bürgerentscheid gegen das Millionenprojekt ab, 39,53 Prozent votierten dafür. In der Vergangenheit hatte die Gruppierung BVB/Freie ein Bürgerbegehren gegen den Bau initiiert.

Der Vorsitzende der Unabhängigen Fraktion in der Bernauer Stadtverordnetenversammlung, Péter Vida, sagte in einer Stellungnahme am Abend, die Initiatoren hätten sich ein anderes Ergebnis gewünscht. Dies sei offenbar gegen eine «All-Parteien-Koalition aus Linken, SPD, Grünen, Piraten, Stadtverwaltung, Unternehmerverbänden und Landtagspräsidentin» nicht möglich gewesen. «Es war aber gut und richtig, dass wir die Diskussion mit den Bürgern hierzu gesucht haben», betonte Vida.

Die Kosten für das Bauprojekt waren nach Darstellung von BVB/Freie Wähler von - einstmals als Obergrenze festgelegten - 9,8 Millionen Euro auf inzwischen knapp 16 Millionen Euro gestiegen. Seit Jahren hatte sich die Bernauer Wählergruppe Die Unabhängigen im Landesverband BVB/Freie Wähler für eine kostengünstige Umbauvariante statt eines teuren Abrisses eingesetzt. Wenn jetzt der Rathaus-Neubau beginne, werde man die Kostenentwicklung kritisch begleiten, kündigte Vida an, der auch Landtags- und Kreistagsabgeordneter ist.

