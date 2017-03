dpa

Frau ausgeraubt und vergewaltigt: 23-Jähriger vor Gericht

Ein 23-Jähriger, der eine Frau auf ihrem Heimweg in Berlin-Friedrichshain überfallen, ausgeraubt und vergewaltigt haben soll, muss sich heute an vor das Landgericht verantworten. Laut Anklage soll ein noch unbekannter Mittäter an der Tat im April 2016 beteiligt gewesen sein. Die Frau sei nach der Arbeit auf der Suche nach einem Taxi gewesen, als sie Ermittlungen zufolge in der Nähe des Ostbahnhofs überfallen wurde.

Sichergestellte DNA-Spuren führten zur Festnahme des Angeklagten, wie es hieß. Bei der Polizei soll er zu den Vorwürfen geschwiegen haben. Für den Prozess wegen Vergewaltigung, Körperverletzung und Raubes sind zwei Verhandlungstage vorgesehen.

