Keine Punkte für die Hertha: Niederlage gegen den HSV

Der Hamburger SV hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga einen wichtigen Sieg geschafft. Eine Woche nach dem 0:8-Debakel beim FC Bayern München schlugen die Hanseaten am Sonntag Hertha BSC mit 1:0 (0:0). Der Schwede Albin Ekdal erzielte in der 77. Minute mit seinem ersten Bundesliga-Tor den entscheidenden Treffer für den HSV. In der Tabelle bleibt das Team von Trainer Markus Gisdol auf dem Relegationsrang 16, ist aber nun punktgleich mit dem 15. VfL Wolfsburg. Die Berliner verloren durch die erneute Auswärtsniederlage den Anschluss an die Champions-League-Plätze, liegen aber mit 37 Punkten weiter auf Platz fünf.

Letzte Änderung: Sonntag, 5. März 2017 19:30 Uhr

