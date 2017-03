Netzhoppers bleiben Achter: Nun gegen Rottenburg

Die Netzhoppers KW haben zum Abschluss der Bundesliga-Hauptrunde nochmals eine Überraschung knapp verpasst. Das Team von Trainer Mirko Culic unterlag am Sonntag beim Tabellendritten United Volleys RheinMain mit 2:3 (25:22, 25:27, 25:20, 16:25, 13:15). Damit bleiben die Brandenburger in der Tabelle mit 22 Punkten auf Platz acht und treten nun in den Pre-Playoffs gegen den Neunten TV Rottenburg an. Die Serie «Best of Three» startet schon am Mittwoch (19.00 Uhr) in der eigenen Halle in Bestensee.

Die Netzhoppers haben auch in Frankfurt ihre Fortschritte bestätigt. Vor 1029 Zuschauern führte der Außenseiter schon mit 2:1-Sätzen, musste sich dann aber im entscheidenden fünften Durchgang knapp mit 13:15 geschlagen geben. Der eine errungene Punkt nach 135 umkämpften Minuten reichte nicht für einer Platzverbesserung in der Tabelle.

Die fünf jüngsten Siege in neun Bundesligaspielen sollten den Netzhoppers dennoch Selbstvertrauen für die Vor-Playoffs geben. Möglicherweise ist dann auch der US-amerikanische Zuspieler Taylor Hammond nach überstandener Lungenentzündung wieder im Vollbesitz seiner Kräfte.

