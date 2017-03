Berlin Volleys verlieren in Friedrichshafen im Tiebreak

Auch im vierten Anlauf haben die Berlin Volleys ihren ersten Saisonsieg gegen den VfB Friedrichshafen verpasst. Zum Abschluss der Bundesliga-Hauptrunde unterlag der amtierende deutsche Volleyball-Meister am Sonntag beim Tabellenführer und Pokalsieger vom Bodensee nach einer 2:1-Satzführung denkbar knapp mit 2:3 (24:26, 25:22, 25:18, 22:25, 10:15). Schon im Hinspiel sowie im Supercup und im Pokalfinale hatte der VfB die Berliner bezwungen.

Die BR Volleys ziehen damit als Tabellenzweiter in die Play-offs ein. Das Viertelfinale, ausgetragen in maximal drei Begegnungen, beginnt für die Mannschaft am 18. März mit einem Heimspiel. Wer der Gegner ist, muss vorher in den Pre-Play-offs noch ermittelt werden. Als Kontrahenten für die Berliner kommen TV Bühl, Netzhoppers KW-Bestensee, TV Rottenburg und Solingen Volleys in Frage.