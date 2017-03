Pension wegen Feuer in Nebengebäude evakuiert

Wegen eines Brandes in einem Nebengebäude einer Pension in Bagenz (Spree-Neiße) ist das Anwesen vorsorglich evakuiert worden. Die fünf Pensionsgäste seien nicht zu Schaden gekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Wirtschaftsgebäude und ein Carport brannten in der Nacht zu Sonntag hingegen komplett nieder. Der Schaden wird auf 200 000 Euro beziffert. Warum es in dem Nebengebäude brannte, blieb zunächst unklar.

Letzte Änderung: Sonntag, 5. März 2017 16:20 Uhr

Quelle: dpa

