Landkreise: Bundesmittel für schnelleres Internet

Berlin/Potsdam (dpa/bb) - Brandenburgische Kommunen und Landkreise wollen von einem seit 2015 laufenden Bundesprogramm für schnelleres Internet profitieren. Bis Ende Februar wurden bislang 29 Förderanträge für Beratungsleistungen in Höhe von insgesamt 1,4 Millionen Euro sowie ein Förderantrag für Netzausbauprojekte im Landkreis Dahme-Spreewald (rund 11 Millionen Euro) bewilligt, wie das Bundesministerium für digitale Infrastruktur auf dpa-Anfrage in Berlin mitteilte. Das Bundesministerium initiierte in der Vergangenheit mehrere Förderaufrufe, der vierte und jüngste endete Ende Februar. Wann ein weiterer startet, stehe noch nicht fest.

