Berliner Fentz nur Fünfter in Innsbruck

Der Berliner Paul Fentz hat die Generalprobe für die Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften verpatzt. Der EM-Zehnte kam am Samstag beim Cup of Tyrol in Innsbruck mit 212,04 Punkten nur auf den fünften Platz. Im Kurzprogramm glückte zwar eine erstklassige vierfach-dreifach Sprungkombination, bei zwei anderen Sprüngen ging er zu Boden. In der Kür klappten vier Elemente nicht. «Das waren auf jeden Fall zu viele Fehler», sagte der deutsche Vize-Meister drei Wochen vor der WM in Helsinki. In Innsbruck siegte der EM-Siebte Deniss Vasilievs aus Lettland mit 240,44 Punkten.

Letzte Änderung: Sonntag, 5. März 2017 15:50 Uhr

