Brandenburg: Zügige Inbetriebnahme steht im Vordergrund

Dem Hauptstadtflughafen drohen angesichts neuer Personalquerelen weitere Verzögerungen. Experten sehen tieferliegende Probleme und raten eindringlich zum Rückzug der Politiker aus dem Aufsichtsrat.

Potsdam (dpa) - Vor der erneuten Aufsichtsratssitzung zur Führungskrise am neuen Hauptstadtflughafen BER hat sich Brandenburg für eine Lösung ausgesprochen, die weitere Verzögerungen vermeidet. «Alle sind sich einig, dass eine zügige Inbetriebnahme des BER im Vordergrund stehen muss», teilte Regierungssprecher Florian Engels am Sonntag mit. Einer Ablösung von Flughafenchef Karsten Mühlenfeld könne Brandenburg nur zustimmen, «wenn es eine fachlich qualifizierte direkte Nachfolge gibt».

Am Montag soll bei der Sondersitzung des Aufsichtsrats der Flughafen Berlin-Brandenburg GmbH über die Zukunft von Mühlenfeld entschieden werden, den Berlin und der Bund als weitere Eigentümer entlassen wollen. Brandenburg hatte sich am vergangenen Mittwoch dagegen gesperrt. Mühlenfeld hatte den Bauleiter für den Hauptstadtflughafen gegen den Willen des Aufsichtsrates ausgetauscht. Engels betonte, die Beteiligten hätten sich darauf verständigt, bis zur Sitzung Stillschweigen zu bewahren.

Von zunächst genannten potenziellen Mühlenfeld-Nachfolgern sind nach Informationen der RBB-«Abendschau» der Finanzchef am Münchner Flughafen, Thomas Weyer, und der Geschäftsführer des Flughafens Köln/Bonn, Michael Garvens, inzwischen aus dem Rennen. Dagegen hätten die Aufsichtsräte Rainer Bomba, Verkehrsstaatssekretär beim Bund, und Engelbert Lütke Daldrup, Staatssekretär in der Berliner Senatskanzlei, weiterhin Chancen. Als weiterer Kandidat war im Vorfeld der frühere Bombardier-Deutschlandchef Michael Clausecker genannt worden. Senatssprecherin Claudia Sünder sagte, das Land Berlin sei optimistisch, zu einer positiven und einvernehmlichen Lösung zu kommen.

Für die Vereinigung der Aufsichtsräte in Deutschland offenbart die Führungskrise schwerwiegende Strukturprobleme im Unternehmen. «Es wäre toll, wenn sie erkennen, dass sie zwei Baustellen haben, erstens die Unternehmens-Konstruktion und zweitens die Flughafen-Baustelle», sagte der Vorstandsvorsitzende des Vereins, Peter Dehnen, der Deutschen Presse-Agentur. Der Aufsichtsrat greife zu tief in operative Belange und damit in Aufgaben der Geschäftsführung ein.