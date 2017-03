Stadion-Debatte: Plant Hertha zweigleisig?

Mit Spannung warten die Hertha-Fans auf die Pläne des Vereins für den Bau einer reinen Fußball-Arena in Berlin. Es soll mehrere Varianten geben, eine könnte auch die Weiternutzung der Olympiastadions für Topspiele einschließen. Im März gibt es die erste Auflösung.

«Der Tagesspiegel» berichtete am Sonntag über eine mögliche zweigleisige Planung des Berliner Fußball-Bundesligisten. Hertha wolle mit Hilfe eines Investors eine 40 000 bis 45 000 Zuschauer fassende reine Fußball-Arena in der Nähe des Reiterstadions errichten lassen. Die Kosten sollen zwischen 150 und 190 Millionen Euro liegen. Das große Olympiastadion könnte als Spielstätte für Toppartien aber weiter genutzt werden.

Hertha-Präsident Werner Gegenbauer erklärte jedoch in der Berliner Morgenpost online: «Das Reiterstadion oder das Gelände drumherum stehen nicht zur Debatte. Diesen Standort hat Hertha noch nie in Betracht gezogen.» Allerdings hatten die Vereinsverantwortlichen zuvor in Fanforen durchaus betont, wenn möglich die neue Arena in unmittelbarer Nähe zum Olympiastadion bauen zu wollen.