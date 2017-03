Supermarkt-Überfall: Mitarbeiter mit Pfefferspray verletzt

Zwei Unbekannte haben einen Supermarkt in Berlin-Gesundbrunnen überfallen. Die beiden Täter gaben sich am Samstagnachmittag als Kunden aus und stellten sich an einer Kasse an, wie die Polizei mitteilte. Einer der beiden Täter besprühte dann den Kassierer mit Pfefferspray und nahm Geld aus der geöffneten Kasse. Das Duo flüchtete mit seiner Beute. Der Mitarbeiter erlitt Verletzungen an den Augen und musste ambulant behandelt werden.

Letzte Änderung: Sonntag, 5. März 2017 13:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen