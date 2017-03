Gruppe junger Laubeneinbrecher festgenommen

Die Polizei hat acht mutmaßliche Laubeneinbrecher in Berlin-Lichtenberg erwischt, darunter mehrere Jugendliche und ein Kind. Ein Zeuge hatte am Samstagabend den Schein von Taschenlampen in einigen Lauben einer Kleingartenanlage bemerkt. Die alarmierten Polizisten trafen im Inneren einer Laube auf acht Personen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass auch in vier andere Lauben eingebrochen worden war.

Die mutmaßlichen Täter hatten daraus zahlreiche Gegenstände wie Armbanduhren, Schmuck, einen Fernseher, Orden und Medaillen sowie Alkohol und Nahrungsmittel gestohlen. Ein 19-Jähriger und jeweils drei 14- und 17-Jährige wurden in eine Gefangenensammelstelle gebracht. Das 13-jährige Kind, das in einer Jugendeinrichtung wohnt, wurde seinem Betreuer übergeben.

