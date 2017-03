dpa

Drogenhändler festgenommen: Waffen und Drogen beschlagnahmt

Berlin (dpa/bb) - Die Polizei hat in Berlin-Wedding zwei mutmaßliche Drogenhändler festgenommen und dabei Waffen und Drogen beschlagnahmt. Zivilfahnder hatten am Freitagnachmittag einen Mann beim Verkauf von Drogen beobachtet, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten nahmen den 24-jährigen Mann fest. Nachforschungen ergaben, dass er zusammen mit einem Komplizen Drogenverkäufe abwickelte. Das Rauschgift hielten die beiden dazu in der Wohnung des Komplizen bereit. Bei der Durchsuchung der Wohnung wurde auch der 52-jährige Komplize festgenommen. Die Beamten fanden zudem zwei Kilogramm Cannabis, zwei Schreckschusswaffen, ein Messer und 15 Handys.

Letzte Änderung: Samstag, 4. März 2017 17:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen