17 Grad: Wärmster Tag des Jahres in Berlin und Brandenburg

Sonnenbrille auf und raus in die Natur: In Berlin und Brandenburg ist der Samstag der bislang wärmste Tag des Jahres. In der Hauptstadt und im Süden Brandenburgs wurden bis zu 17 Grad erreicht, wie der Deutsche Wetterdienst am Nachmittag in Potsdam mitteilte. In der Prignitz lagen die Höchsttemperaturen bei rund 14 Grad. Milde Luft aus dem Mittelmeerraum sorgte für diesen Frühlingstag. Es wird aber nur bei einem kurzen Intermezzo bleiben. Am Sonntag soll es bis zu 12 Grad warm werden und in den Folgetagen gehen die Temperaturen wegen kalter Polarluft weiter nach unten, wie es weiter hieß.

Letzte Änderung: Samstag, 4. März 2017 16:40 Uhr

